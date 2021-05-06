Son dakika haberi! Kastamonu'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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