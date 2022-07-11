Son dakika haberi: Kastamonu'da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kastamonu'da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü

11.07.2022 17:35
Son dakika haberi: Kastamonu'da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde köy muhtarı M.Ö'nün tabanca ile havaya rastgele ateş açması sonucu merminin isabet ettiği Hamdi Çelik, yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kastamonu'da havaya ateş açılması sonucu merminin isabet ettiği kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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