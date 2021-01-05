Son dakika haberi: Kastamonu'da jandarma ekipleri köy ve fabrikada KADES'i tanıttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kastamonu'da jandarma ekipleri köy ve fabrikada KADES'i tanıttı
05.01.2021 17:53
Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Araç ilçesinde bulunan bir fabrika ile Alatarla köyünde projenin tanıtımı yapıldı.
Ekipler broşür dağıtarak kadınların uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanabilmeleri konusunda bilgi verildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca projenin tanıtımına önümüzdeki günlerde de devam edileceği, kadın ve çocukların huzuru ve güvenliği için çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
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