Kastamonu'da yol kontrolünde durdurulan araçta, uyuşturucunun etkisinde olduğu tespit edilen iki şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bükköy yakınlarındaki yol kontrolünde, bir aracı durdurdu. Araçtaki iki kişinin hareketlerinden, uyuşturucunun etkisinde olabileceği düşünülerek arama yapıldı.
Araçtaki aramada, 30 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, 20 gram kubar esrar, 5 gram skunk ile uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Zanlıların, Alçakdağ mevkisinde, ormanlık alanda kenevir ektiğinin tespit edilmesi üzerine, bölgede yapılan aramada 23 kök kenevir ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kastamonu'da jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlenen iki zanlı gözaltına alındı - Son Dakika