Son dakika haberi... Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 2 tabanca, av tüfeği, 9 litre kaçak alkollü içki ve yaş üzüm aroması ile içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Polis ekipleri, sağlıksız ortamlarda üretilen alkollü içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelinin üç ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kastamonu 'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı

Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu

ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar

Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz

Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti

ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu