KASTAMONU - Araç'ta orman yangını - Son Dakika

KASTAMONU - Araç'ta orman yangını

30.11.2020 19:07

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleriyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU - Araç'ta orman yangını
KASTAMONU - Araç'ta orman yangını
KASTAMONU - Araç'ta orman yangını
KASTAMONU - Araç'ta orman yangını

Kastamonu, Yangın, Kavak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Araç'ta orman yangını - Son Dakika


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