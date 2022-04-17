Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanda kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanda kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

17.04.2022 18:17
Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanda kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan 13 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan 13 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

İlçenin Yamanlar köyünden M.K, 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak 13 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu ve yaptığı aramaya rağmen bulamadığını söyledi.

İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen jandarma devriyesi bölgede arama yaptı.

Jandarma ekipleri bir günlük aramanın sonucunda hayvanları kayboldukları bölgeden yaklaşık sekiz kilometre uzaktaki ormanlık alanda buldu.

Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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Pınarbaşı, Kastamonu, Jandarma, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kastamonu'da ormanda kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika


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