Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kabalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına helikopterle havadan da müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.