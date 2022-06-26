Son dakika haberi! Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

26.06.2022 07:43
Son dakika haberi! Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Son dakika gündem haberine göre KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Tosya D-100 Karayolu Çaykapı Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Samsun istikametinde seyir halinde olan 06 DE 9797 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi, yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, karşı şeride geçerek Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile aynı otomobilde bulunan Miray Sane Etçi hayatını kaybederken, yolcu otobüsünün sürücüsü ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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