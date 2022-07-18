İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye gelmeden önce terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütünün üst düzey isimlerinin bulunduğu toplantılara katıldığı yönünde bilgiler elde edilen kadın takibe alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kastamonu'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı - Son Dakika

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