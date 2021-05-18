Son dakika haberi... Kastamonu'da polis ekipleri 600 öğrenciyi siber suçlara karşı eğitti - Son Dakika

Kastamonu'da polis ekiplerince 600 öğrenci ile 30 öğretmene siber suçlarla ilgili eğitim düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 7, 14 ve 18 yaş grubu 600 öğrenci ve 30 öğretmene SİBERAY farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirilmesi ve bilinçlendirmesi amaçlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan görsellerden oluşan yaklaşık 1000 adet el broşürü dağıtıldı.