Son dakika! Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi

27.06.2022 23:47

Son dakika haberleri... Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel sularının vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.

Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel sularının vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.

Kastamonu'da dün gece başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağışlardan etkilenen ilçelerden olan Azdavay'da sel suları altında kalan Yeni Mahalle, pazar yeri, Ümit Burnu-Çevlik ile Çatak Köprüsü havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan Devrekani Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı. Derenin taştığı ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Azdavay Belediyesi, iş makinaları ile dereden gelen tomruklar ve ağaç köklerini çekerek köprünün yıkılmasını engelledi. Ekipler ilçede hasar gören bölgelerde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Selin vurduğu Bozkurt'ta enkaz havadan görüntülendi Son Dakika | Selin vurduğu Bozkurt'ta enkaz havadan görüntülendi Kastamonu'da Sel: Yollar Sular Altında Kaldı, Köprüler Zarar Gördü Kastamonu'da Sel: Yollar Sular Altında Kaldı, Köprüler Zarar Gördü
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 01:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement