Son dakika haberi | Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu

13.04.2022 21:43
Son dakika haberi | Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadını ekipler sırtlarında taşıdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadını ekipler sırtlarında taşıdı.

İlçenin Çaydüzü köyünde rahatsızlanan Sebahat Kürekçi'nin (68) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Köye ulaşımın sağlandığı köprünün sel nedeniyle yıkılmasından dolayı sağlık ekipleri köye ulaşamadı.

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çalışmalara İl Özel İdaresi ekipleri de destek verdi.

Ekipler Kürekçi'yi sırtlarında taşıyarak çaydan geçirdi. Kürekçi daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Son dakika haberi | Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu
Son dakika haberi | Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu
Son dakika haberi | Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu
Son dakika haberi | Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu

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112 Acil Çağrı, Kastamonu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kastamonu'da sel nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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