Son dakika haberi | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarına ara verildi

29.06.2022 22:27
Son dakika haberi | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarına ara verildi

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışmalar sürüyor.

Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katılıyor.

Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

Arama çalışmalarını takip eden Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı, AA muhabirine, torununun yaklaşık 25 gündür bölgede olduğunu söyledi.

Torununun İhsangazi'deki köylerine son olarak hacca gidecek anne babasını görmek için geldiğini belirten Bakırcı, "Birkaç gün durduktan sonra döndü. 3-4 gündür de buradaydı." dedi.

Arama çalışmasını sürdüren ekiplere teşekkür eden Bakırcı, "Devletimizden, milletimizden, komşulardan, herkesten Allah razı olsun. Bütün devletimiz burada. Köprüden biraz geçmiş, elektrik direğine tutunur gibi olmuş. Daha sonra kaybolmuş. Muhtarın hanımı görmüş." diye konuştu.

ANDA Arama Kurtarma ekibinden Hakan Biz ise çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

AFAD'dan gelen çağrı üzerine 32 personelle Kastamonu'da görev yaptıklarını anlatan Biz, "Saha zorlu, yılmadan yorulmadan bu işe devam ediyoruz. Yakınları bizden kaybolan şahısla alakalı bir iz bir, emare bekliyor. Biz de kendi yakınımız kaybolmuşçasına arama çalışmalarına devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ekiplerinin bölündüğünü, hiçbir şey gözden kaçmasın diye bir kişinin baktığı yere bir başka arkadaşlarının bir kez daha baktığını vurgulayan Biz, kısa sürede Bakırcı'nın yakınlarına hayırlı bir haber vermeyi temenni etti.

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarın devam edilmek üzere ara verildi.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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