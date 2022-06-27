Son dakika haberi... Kastamonu'da selin yıktığı köy havadan görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kastamonu'da selin yıktığı köy havadan görüntülendi

27.06.2022 19:54
Son dakika haberi... Kastamonu'da selin yıktığı köy havadan görüntülendi

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde meydana gelen selde yıkılan yerler havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde meydana gelen selde yıkılan yerler havadan görüntülendi.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü şiddetli yağışlar nedeniyle sel suları altında kaldı. Yaklaşık 40 hanede vatandaşların mahsur kaldığı köyde sular altında kalan enkaz alanları dron ile havadan görüntülendi. Köyde bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sedye ile birlikte helikoptere bindirilerek güvenli alana taşındı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kastamonu'da selin yıktığı köy havadan görüntülendi - Son Dakika

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