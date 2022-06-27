Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü şiddetli yağışlar nedeniyle sel suları altında kaldı. Yaklaşık 40 hanede vatandaşların mahsur kaldığı köyde sular altında kalan enkaz alanları dron ile havadan görüntülendi. Köyde bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sedye ile birlikte helikoptere bindirilerek güvenli alana taşındı. - KASTAMONU

Son dakika haberi | Hasan Baltacı, Selin Vurduğu Bozkurt'ta: 'Manzara, Geçen Senekinden Çok da Farklı Değil'

Kaynak: İHA

Kastamonu, Bozkurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Kastamonu'da selin yıktığı köy havadan görüntülendi - Son Dakika

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