Son dakika haberi: Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, silah ve mühimmat kaçakçılığı imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.