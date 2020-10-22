Son dakika haberi: Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, silah ve mühimmat kaçakçılığı imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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