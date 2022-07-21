Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.B. tabancayla ateş ederek iki yeğenini yaraladı. A.B. ise çevredekiler tarafından darbedildi.

İddiaya göre, İnebolu'ya bağlı Yukarı köyünde A.B. ile yeğenleri A.A. (53) ve P.B. (45) arasında bahçe sulama nedeniyle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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