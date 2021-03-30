Son dakika haberi: Kastamonu'da sinemalar 12 Mayıs'a kadar kapalı kalacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Kastamonu'da, sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce alınan kararla sinema salonlarının faaliyetlerinin 1 Nisan'a kadar durdurulduğu hatırlatıldı.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verildiği açıklandı.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari yaptırım başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerince işlem yapılacağı kaydedildi.