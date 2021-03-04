Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 67 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 67 kişiye para cezası verildi
04.03.2021 15:01
Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 67 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 67 kişiye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 25 Şubat - 3 Mart Şubat tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 1, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 7, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişiye toplam 124 bin 273 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.
Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 2 kişinin Valilikçe belirlenen yurtta bulunduğu, tedbirlere riayet etmeyen 2 kişi hakkında ise adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.
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