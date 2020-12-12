Son dakika haberi... Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi... Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü

12.12.2020 19:59
Son dakika haberi... Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alanda tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Gökören Köyü Dikmen Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Hayri Kamil Çatal, ormanlık alanda kesim yaparken sürücülüğünü yaptığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine tomruk yüklü traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Hayri Kamil Çatal, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çatal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KASTAMONU

Son dakika haberi... Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü
Son dakika haberi... Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü

Kastamonu, Traktör, Dikmen, Daday, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kastamonu'da tomruk yüklü traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika


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