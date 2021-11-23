Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Tevfik Dediloğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Araç Cezaevi mevkisinde, Metin Topçu idaresindeki traktörle çarpıştı.
Araç Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Dediloğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dediloğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kastamonu'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika