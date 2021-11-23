Son dakika haberi: Kastamonu'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Dediloğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Dediloğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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