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Son dakika haberi! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

16.02.2022 00:03
Son dakika haberi! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 4,80 gram sentetik uyuşturucu, 0,83 gram esrar, 20 kapanan şeffaf poşet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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