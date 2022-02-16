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Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu

16.02.2022 18:41
Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu

Son dakika haberleri... KASTAMONU'da, merkeze bağlı Başören köyünde çıkan yangında 15 ahşap ev kül oldu.

KASTAMONU'da, merkeze bağlı Başören köyünde çıkan yangında 15 ahşap ev kül oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kastamonu merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Başören köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Satı M.'nin ahşap evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki diğer ahşap evlere de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Alevler altında kalan köyde 15 ev kül oldu, 3 büyükbaş öldü ve bir traktör yandı.

'15 EV TAMAMEN YANDI'

Köyde incelemede bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Yangının, 90 yaşındaki bir teyzemizin evinde başladığı belirtiliyor ve bu sırada kendisi evde değilmiş. Burada başlayan yangın, maalesef rüzgarın etkisiyle hem ahşap hem de yakın yapılaşma nedeniyle hızlı bir şekilde diğer evlere sıçradı. Şu an 15 ev tamamen yandı. Maalesef itfaiyemiz yetişene kadar alevler bu evlerin tamamını sarmıştı. Yangın tamamen kontrol altında, şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın yangını erken fark etmesi ve evleri tahliye etmesi sonucunda herhangi bir can kaybımız yok. Bu evlerden 8'indi yaşam vardı, diğerleri ise vatandaşlarımızın daha çok yaz sezonunda kullandıkları evlerimizdi. İlgili kurumlarımızla beraber organizasyonumuzu yaptık, vatandaşlarımızın kalacakları yerleri tedarik ettik. Vatandaşlarımıza her türlü maddi ve manevi yardımları yapacağız ve ilk fırsatta burada yeniden bir imar sürecine başlayacağız. Vatandaşlarımızın yaralarını en kıza sürede saracağız" dedi.


Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu
Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu
Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu
Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu
Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu
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Kastamonu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kastamonu'da yangın; 15 ahşap ev kül oldu - Son Dakika
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