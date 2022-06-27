Son dakika haberi: Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi

27.06.2022 18:23
Son dakika haberi: Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi.

Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, İnebolu'ya bağlı Evrenye köyünde vatandaşların tahliyelerine yönelik çalışmalar sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

Bu görüntülere göre, köyde bulunduğu bölgede mahsur kalan yaşlı bir kadın, jandarma ve sağlık personeli tarafından kepçeyle güvenli bölgeye ulaştırıldı. Tahliye sırasında yaşlı kadın görevlilerden birinin çizmesini giydi.

Ayrıca, aynı köyde mahsur kalan yaşlı bir başka kişi de jandarma personelince güvenli bölgeye ulaştırıldı.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi - Son Dakika

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