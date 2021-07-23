Son dakika haber... KASTAMONU - Trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Daday ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü Ahmet K. ile beraberindeki Kazım D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kastamonu 'da meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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