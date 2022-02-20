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Son dakika haberi: Kastamonu'daki yangında zarar gören aileler konteynerlere yerleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Kastamonu'daki yangında zarar gören aileler konteynerlere yerleştirildi

20.02.2022 11:16
Son dakika haberi: Kastamonu'daki yangında zarar gören aileler konteynerlere yerleştirildi

Son dakika haber... Kastamonu'da 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından evsiz kalan aileler için köye konteyner getirildi.

Kastamonu'da 15 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından evsiz kalan aileler için köye konteyner getirildi.

Çarşamba günü merkeze bağlı Başören köyünde çıkan yangında evsiz kalan 8 aile, köydeki boş evlerle köy odasına yerleştirildi. Ailelerden dördü, AFAD tarafından cuma günü köye getirilen konteynerlere yerleştirildi. Diğer aileler ise yeni konutlar yapılana kadar köy konağı ve yakınlarına ait evlerde kalmaya devam edecek.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, köye giderek yangının ardından yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konteynere yerleştirilen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Çakır, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, taleplerini dinledi.

Çakır, devletin kimseyi mağdur etmeyeceğini vurguladı.

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Kastamonu, evsiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kastamonu'daki yangında zarar gören aileler konteynerlere yerleştirildi - Son Dakika


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