Son dakika haberi! Kastamonu JAK timi 2 araç ve 10 personel ile deprem bölgesinde - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin İzmir'de meydana gelen depremin ardından 10 personel ile enkazda arama kurtarma çalışmasına katıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timinin 2 araç ve 10 personel ile bölgeye görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kastamonu JAK timinin görev aldığı enkaz kaldırma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 kişinin ise yaralı kurtarıldığı kaydedildi.