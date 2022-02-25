Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

25.02.2022 16:38

Son dakika haber: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan iki şüpheli, tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan iki şüpheli, tutuklandı.

İlçeye bağlı Dilek köyünde meydana gelen kablo hırsızlığının ardından İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, olay yerindeki ayak ve araç tekerlek izinden şüphelilerin gittiği yönü tespit etti.

Çevre köylerde yapılan araştırma sonucu olay yerine 3 kilometre uzaktaki Pirahmetli köyü yakınlarında boş bir arazide yeni söndürülmüş ateş tespit edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu gözaltına alınan C.K. ve M.A'nın evlerinde yapılan aramada, 51 kilogram bakır kablo, 5 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 25 tabanca fişeği ile iki balta ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Enerji, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KASTAMONU - Kablo hırsızlığı operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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