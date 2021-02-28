KASTAMONU - "Kar savaşçıları" bu kışı yoğun geçirdi - Son Dakika

KASTAMONU - "Kar savaşçıları" bu kışı yoğun geçirdi

28.02.2021 11:35

Ilgaz ve Küre gibi önemli dağların yer aldığı Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekipleri, adeta kar savaşçısı gibi mücadele ederek kilometrelerce yolun ulaşıma açılmasını sağladı.

Ilgaz ve Küre gibi önemli dağların yer aldığı Kastamonu'da İl Özel İdaresi ekipleri, adeta kar savaşçısı gibi mücadele ederek kilometrelerce yolun ulaşıma açılmasını sağladı.

Yağışın geçmiş yıllara göre daha geç gelmesi nedeniyle bu yıl kar mücadelesine geç başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, 41 greyder, 23 yükleyici, 20 kanal kazıcı yükleyici, 9 dozer, 4 rotatif, 21 kar bıçaklı kamyon, 3 treyler, 2 akaryakıt tankeri olmak üzere 123 araçla çalışmalarını yürüttü.

Geçen hafta aniden bastıran karın ardından Özel İdare ekiplerine Orman, Karayolları ve Devlet Su İşleri Bölge müdürlükleri ekipleri de yardım etti.

Sabah erken saatlerde yola çıkıp akşam geç saatlere kadar kapanan yolları açmak için çalışan ekipler, yer yer kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı dağ yollarında mücadele verdi.

Vali Avni Çakır, AA muhabirine, 14 Şubat'ta başlayan karın 16 Şubat'a kadar özellikle sahil kesimindeki ilçelerde etkili olduğunu söyledi.

Bu süreçte kar kalınlığının il merkezinde 35-40, sahil ilçelerinde 50-70, köylerde de 90-170 santimetre aralığında olduğunu anlatan Çakır, dağınık yerleşime sahip bir il olmaları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Kastamonu'nun 1054 köy ve bağlı mezralarla çok geniş bir yol ağı bulunduğuna dikkati çeken Çakır, "Kastamonu, köy ve bağlılarıyla 3 bin 637 yerleşim yerine sahip bir il. Dolayısıyla kar yağışı çok büyük yerleşim alanında etkili oldu. Hal böyle olunca kar mücadelesinde ister istemez bazı gecikmeler oldu." dedi.

Çalışmalar sona erdiği sırada yağışın yeniden başladığının altını çizen Çakır, şöyle devam etti:

"Aslında geçen perşembe günü itibarıyla köy yollarımızın büyük kısmını açmıştık. Perşembe akşamı özellikle sahil kesimlerinde yeniden güçlü kar yağışı oldu. Açtığımız yollara 30 ile 50 santimetre aralığında tekrar kar yağdı. Böyle olunca bir kısım köylerimizde tekrar mücadeleye girmek durumunda kaldık. Şu anda köy yollarının tamamı açıldı. Bu, tatlı bir afetti. Beklediğimiz bir kar yağışıydı. Birtakım eksiklikler oldu ama büyük bir şikayet olmadı. Arkadaşlarımızın bir ve beraber sahada cansiparane çalışmalarını görünce vatandaşlarımız bize hak verdi."

Vali Çakır, diğer kurumların da bu süreçte üzerine düşeni yerine getirdiğini vurgulayarak, " AFAD, UMKE, jandarma, hem de emniyetimiz zorda kalan vatandaşlarımızın en zor koşullarda yardımına koştu. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidermeye çalıştık. Yeni bir kar yağışına da hazırız." ifadesini kullandı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Çakır, şunları kaydetti:

"Harcadığımız giderlerde belli bir artış oldu. Gerçi bunu karşılayacak güçteyiz, onunla ilgili bir sıkıntımız yok ama ben sadece yapılan işin büyüklüğünü göstermek amacıyla şunu söylemek isterim; kar mücadelesi başladıktan sonra vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek amacıyla her gün ortalama 20 bin litre mazot harcıyoruz. Kapanan yolların mükerrer açılması da dahil olmak üzere şu ana kadar kilometrelerce yol açtı. Çok büyük bir alanda çalışma yaptık. Vatandaşlarımız, bir gecikme olduysa bilsinler ki bu, mücadele edilen sahanın büyüklüğünden kaynaklandı."

KASTAMONU - Kar savaşçıları bu kışı yoğun geçirdi
KASTAMONU - Kar savaşçıları bu kışı yoğun geçirdi
KASTAMONU - Kar savaşçıları bu kışı yoğun geçirdi
KASTAMONU - Kar savaşçıları bu kışı yoğun geçirdi

Devlet Su İşleri, Akaryakıt, Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - 'Kar savaşçıları' bu kışı yoğun geçirdi - Son Dakika


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