KASTAMONU - Milli tekvandocular, senenin bol maçlı geçmesini istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir ulusal ve uluslararası düzeyde müsabakaya çıkamayan Kastamonulu milli tekvandocular, 2021'in bol maçlı geçmesini istiyor.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından dolayı ulusal ve uluslararası organizasyonların iptal edilmesinin ardından uzun süre maç yapamayan sporcular, 2021 yılından ümitli.

Çalışmalarına Kastamonu'da devam eden milli tekvandocular Onur Talha Soykan, Fatih Hızlı ve Ayşe Sıla Kırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabırsızlıkla turnuvaların başlamasını beklediklerini söyledi.

Tekvandoya 5 yaşında başladığını ve çok sayıda derecesi bulunduğunu belirten Onur Talha Soykan, "2014'te miniklerde Türkiye şampiyonu oldum. 2016'da yıldızlarda şampiyon oldum. Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum. 2020 yılı çok iyi geçmedi ama biz bu süreçte 2021 için hazırlıklarımızı sürdürdük. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Pandeminin en kısa sürede bitmesini istiyoruz. Maç yapmayı özledik." diye konuştu.

Milli sporculardan Fatih Hızlı ise 10 yıldır tekvandoyla uğraştığını dile getirerek, "Türkiye şampiyonluğu derecelerim var. 2014'te Dünya Şampiyonası'na gittim. O zaman istediğim dereceyi alamadım ama hedefim dünya ve Avrupa'da dereceler elde etmek. Şu an tüm gücümüzle 2021 yılında olmasını istediğimiz şampiyonalara çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekvandoya başlama hikayesini aktaran milli sporcu Ayşe Sıla Kırcıoğlu ise şunları kaydetti:

"Arkadaşımla bahçede oynarken, babası yanımıza geldi. Kendisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışıyordu. Elinde müdürlükte yapılan çeşitli spor dallarının yer aldığı bir broşür vardı. Tekvandoyu görüp denemek istedim ve başladım. İlk senemde yıldızlar Türkiye şampiyonu oldum. 2017'de Türkiye Şampiyonu olup, Avrupa Şampiyonası'na gittim. Orada tecrübesizliğimden yenildim. 2020'de gençlerde Türkiye ikinciliğim var. Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası seçmeleri vardı. Pandemi dolayısıyla iptal edildi. Ancak ben hiç ara vermedim. 2021'de hedefim önce Türkiye şampiyonu olmak, ardından dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek."

Arıkan: "Yarışmalarımız yarım kaldı"

Tekvando Milli Takım Antrenörü ve Kastamonu Tekvando İl Temsilcisi İsmail Arıkan, bugüne kadar dünya ve Avrupa düzeyindeki çok sayıda organizasyona sporcu gönderdiklerini söyledi.

Sporcularının ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda derece elde ettiğini anlatan Arıkan, "2014 yılında ilk kez Dünya Şampiyonası'na sporcu gönderdik. Tekvando branşında Kastamonu'da bir ilkti. Bu başarı diğer sporcularımızın da yolunu açtı. 2015 yılında bir sporcumuz Balkan ikincisi oldu. 2016 yılında bir sporcumuz Avrupa üçüncüsü oldu. 2017 yılında başka bir sporcumuz Avrupa Şampiyonası'na katıldı. 2006 yılında antrenörlüğe başladığımdan beri 30'un üzerinde milli sporcum oldu. Bunlar arasında Türkiye şampiyonu olan, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan sporcularım var." şeklinde konuştu.

Güzel başlayan 2020'nin kötü devam ettiğini aktaran Arıkan, "Yarışmalarımız yarım kaldı. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda sporcumuz final oynadı. Milli takım seçmelerine katılacaktı ama pandemi araya girdiği için sezon kapandı. Şu anda sporcularımız 2021 yılı Türkiye şampiyonalarına hazırlanıyor. Bu sene şampiyonaların bir an önce başlamasını istiyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda derece alıp dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.