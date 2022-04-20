Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı

20.04.2022 18:14
Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı

Antalya'da kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince dün yapılan çalışmalarda, Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı M.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı - Son Dakika


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