Son dakika haberi: Katar: Ebu Akile'yi öldürme suçunu işleyenlerden hesap sorulmasını istiyoruz - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürme suçunu işleyenlerden hesap sorulmasını istedi.

Al Jazeera televizyonuna açıklama yapan Al Sani, hayatını kaybeden gazeteci Ebu Akile'nin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Filistin yönetiminin inceleme yürüttüğünü ve tamamlandığında sonuçlarını açıklayacağını belirten Al Sani, "Bu suçu işleyenlerden hesap sorulmasını ve uluslararası toplumun konuyla ilgili adil bir yaklaşım sergilemesini istiyoruz." dedi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.