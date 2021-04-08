Son dakika haberi! Katar Emiri Al Sani BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la uluslararası ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı başkent Doha'da kabul etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani ile Bozkır'ın görüşmesinde uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ortak çabalar ele alındı.

İkili ayrıca Katar ile BM arasında kalkınma, insani yardım ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini artırma yollarını değerlendirdi.

Bozkır, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın BM 75. Genel Kurul çalışmalarına verdiği güçlü destek ve üstlendiği etkin rol için Emir Al Sani'ye teşekkürlerini ilettiğini aktardı.