Son dakika haberi: Katar, Yemen'de varılan ateşkesten memnun - Son Dakika

Katar, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında bugünden itibaren iki ay süreyle ateşkes ilan edilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM öncülüğünde atılan bu adımın, Yemen'de kapsamlı ve kalıcı ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu. Ateşkesin memnuniyetle karşılandığı açıklamada, Yemenli tarafların, uluslararası camianın da desteğiyle siyasi sürece ve ulusal uzlaşıya dahil olmasının istendiği ifade edildi.

Ateşkes bugün yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.