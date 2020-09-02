Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 703,676307 -0,08 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,022459 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054225 -0,18 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,097938 -0,10 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020604 -0,08 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,136289 -0,07 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046214 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008888 -0,21 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033604 -0,19 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,884764 -0,09 Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,938349 -0,06 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,221465 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,618586 -1,43 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019083 -0,58 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020381 -0,45 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,877479 -0,27 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015059 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)