Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|703,676307
|-0,08
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,022459
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054225
|-0,18
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,097938
|-0,10
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020604
|-0,08
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,136289
|-0,07
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046214
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008888
|-0,21
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033604
|-0,19
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|39,884764
|-0,09
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|1,938349
|-0,06
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,221465
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,618586
|-1,43
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019083
|-0,58
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020381
|-0,45
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,877479
|-0,27
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,015059
|-0,15
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi