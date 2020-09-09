Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035986
|-0,31
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,069041
|-0,21
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,814484
|-0,16
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,574311
|-0,14
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,044514
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008348
|-5,92
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,031700
|-3,42
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022557
|-1,96
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,387896
|-1,34
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,523653
|-1,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|114,740929
|-3,88
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,070861
|-3,85
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,091164
|-2,66
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,101074
|-1,67
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,104411
|-1,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,711051
|-2,34
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050279
|-0,64
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020991
|-0,54
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,304422
|-0,47
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,027906
|-0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,154769
|-0,23
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,017571
|-0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,347287
|-1,34
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi