Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,034698 -0,32 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044416 -0,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,57345 -0,15 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228998 -0,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,813696 -0,1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,10262 -1,07 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,385388 -0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,316643 -0,21 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033607 -0,15 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,558712 -0,11 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112213 -0,05 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,066141 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,261248 -0,1 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027697 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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