Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,068947 -0,30 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044082 -0,26 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,025379 -0,23 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,028524 -0,19 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083228 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,392227 -0,96 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031741 -0,86 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022473 -0,82 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042909 -0,78 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,968113 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104157 -1,84 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046026 -0,99 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042098 -0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 114,830758 -0,55 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,874843 -0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,723976 -1,35 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,411102 -0,40 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,034742 -0,30 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,101049 -0,15 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 2,116243 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,197175 -0,29 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,897401 -0,29 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,795351 -0,27 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,986301 -0,27 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027653 -0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,110013 -0,30 Deniz Port. Altın Fonu 0,056370 -0,30 Garanti Portföy Altın Fonu 0,128788 -0,30 Ak Portföy Altın Fonu 0,103905 -0,30 İş Portföy Altın Fonu 0,050638 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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