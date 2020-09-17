Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,033801 -0,08 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044235 -0,08 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026195 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032472 -1,15 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,960857 -0,26 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,719768 -0,22 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,103548 -0,21 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040543 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073789 -1,31 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 117,194401 -1,18 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,166826 -0,63 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,210325 -0,62 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,363238 -0,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,750258 -0,35 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,407126 -0,27 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021210 -0,20 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,309409 -0,19 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,001649 -0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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