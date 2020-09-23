Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574560 -0,41 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228870 -0,39 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,813389 -0,27 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,959937 -0,14 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,250758 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023156 -0,40 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,691721 -0,13 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,531508 -0,08 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,062820 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,379455 -0,22 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,759559 -0,16 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,024506 -0,04 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112666 -0,04 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,028797 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,202254 -1,10 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,907115 -1,08 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,803108 -1,03 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,990208 -0,99 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061857 -0,93 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,851533 -1,68 Deniz Port. Altın Fonu 0,056603 -1,12 TEB Portföy Altın Fonu 0,110457 -1,12 Garanti Portföy Altın Fonu 0,129319 -1,11 Ak Portföy Altın Fonu 0,104303 -1,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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