Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

09.10.2020 14:09
Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582124 -0,58 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231374 -0,48 Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582124 -0,58
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231374 -0,48
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824922 -0,23
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,630285 -0,23
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 175,247495 -0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,114844 -0,68
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089168 -0,55
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 61,723748 -0,41
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,396086 -0,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079612 -0,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,973429 -0,40
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,565990 -0,37
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,011413 -0,30
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,548101 -0,24
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,035956 -0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,071037 -0,26
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,105000 -0,17
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,019441 -0,07
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020174 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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