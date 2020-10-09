Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,582124
|-0,58
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231374
|-0,48
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,824922
|-0,23
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,630285
|-0,23
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|175,247495
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,114844
|-0,68
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089168
|-0,55
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|61,723748
|-0,41
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,396086
|-0,37
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079612
|-0,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,973429
|-0,40
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,565990
|-0,37
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,011413
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,548101
|-0,24
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,035956
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,071037
|-0,26
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,105000
|-0,17
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,019441
|-0,07
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020174
|-0,03
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi