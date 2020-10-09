Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582124 -0,58 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231374 -0,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,824922 -0,23 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,630285 -0,23 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 175,247495 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,114844 -0,68 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089168 -0,55 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 61,723748 -0,41 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,396086 -0,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079612 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,973429 -0,40 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,565990 -0,37 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,011413 -0,30 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,548101 -0,24 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,035956 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,071037 -0,26 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,105000 -0,17 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,019441 -0,07 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020174 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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