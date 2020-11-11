Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 780,259412 -0,17 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,860393 -0,03 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 119,110551 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,827288 -3,49 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037025 -1,56 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,758677 -0,36 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,194218 -0,24 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046331 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,113971 -1,87 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 134,342047 -1,54 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,119050 -1,25 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,081464 -1,17 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,041438 -0,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036371 -1,23 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,081288 -1,13 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022341 -0,76 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,022099 -0,38 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,025429 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,263222 -3,85 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,024723 -3,01 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,036394 -2,98 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,905416 -2,75 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065825 -2,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,041246 -3,00 İş Portföy Altın Fonu 0,053988 -2,97 TEB Portföy Altın Fonu 0,117156 -2,96 Garanti Portföy Altın Fonu 0,137619 -2,96 Deniz Port. Altın Fonu 0,060228 -2,95 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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