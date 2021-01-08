Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082434 -0,90 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,057953 -0,74 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,608338 -0,70 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,749567 -0,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,043970 -0,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043943 -1,11 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,015504 -0,74 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,641314 -0,48 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041878 -0,47 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,080606 -0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056991 -0,99 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,642846 -0,27 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,113051 -0,18 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112050 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,041886 -1,06 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,325177 -0,76 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,107202 -0,64 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034848 -0,63 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,113728 -0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,806140 -3,16 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,128422 -2,89 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,922384 -2,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,059102 -2,46 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,730299 -2,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,099184 -2,92 Garanti Portföy Altın Fonu 0,123233 -2,90 TEB Portföy Altın Fonu 0,104870 -2,89 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036948 -2,89 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,062700 -2,88 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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