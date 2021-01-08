Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

08.01.2021 15:39
Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,082434-0,90
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,057953-0,74
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,608338-0,70
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,749567-0,70
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,043970-0,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043943-1,11
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,015504-0,74
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,641314-0,48
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041878-0,47
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,080606-0,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,056991-0,99
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,642846-0,27
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,113051-0,18
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,112050-0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,041886-1,06
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,325177-0,76
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,107202-0,64
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,034848-0,63
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,113728-0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,806140-3,16
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,128422-2,89
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,922384-2,61
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,059102-2,46
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,730299-2,40
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,099184-2,92
Garanti Portföy Altın Fonu0,123233-2,90
TEB Portföy Altın Fonu0,104870-2,89
Fiba Portföy Altın Fonu0,036948-2,89
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,062700-2,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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