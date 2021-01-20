Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,590295
|0,20
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,208678
|0,15
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,167096
|0,07
|Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045138
|0,06
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,259161
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038281
|1,03
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010938
|0,64
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,414231
|0,53
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,266287
|0,41
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,445628
|0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,744354
|1,86
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,146682
|1,79
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,156407
|1,66
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,168274
|1,53
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,122250
|1,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,769138
|1,11
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,466837
|0,85
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,127820
|0,83
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,312854
|0,76
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042674
|0,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,451392
|1,84
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,160924
|1,29
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,339561
|0,71
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,771193
|0,67
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,122454
|0,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,058277
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023810
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062255
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,194262
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,065720
|0,04
Kaynak: AA
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