Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

20.01.2021 14:49
Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5902950,20Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2086780,15Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5902950,20
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2086780,15
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1670960,07
Tacirler Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0451380,06
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2591610,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0382811,03
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0109380,64
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4142310,53
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,2662870,41
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,4456280,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,7443541,86
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1466821,79
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,1564071,66
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,1682741,53
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1222501,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7691381,11
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4668370,85
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1278200,83
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,3128540,76
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0426740,76
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4513921,84
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1609241,29
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3395610,71
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7711930,67
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1224540,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0582770,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0238100,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0622550,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1942620,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0657200,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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