Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,00 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,97 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012421
|-7,55
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,094397
|-4,00
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|135,337803
|-3,97
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,850835
|-3,80
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037647
|-3,17
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084358
|-2,98
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|40,569531
|-2,70
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,969680
|-2,62
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|701,668085
|-2,50
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,111716
|-2,37
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi