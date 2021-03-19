Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,00 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,97 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012421 -7,55 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,094397 -4,00 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 135,337803 -3,97 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,850835 -3,80 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037647 -3,17 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084358 -2,98 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 40,569531 -2,70 QNB Finans Portföy Altın BYF 35,969680 -2,62 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 701,668085 -2,50 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,111716 -2,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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