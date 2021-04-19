En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,42 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 1,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,36 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,137033 -1,42 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080965 -1,37 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040934 -1,36 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,725013 -1,26 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,170600 -1,10 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,358506 -0,98 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054171 -0,74 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 2,007232 -0,69 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,044175 -0,65 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 42,459542 -0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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