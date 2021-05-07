Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,07 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,76 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,73 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,094691 -3,07 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,244205 -1,76 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,142491 -1,73 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 0,986209 -1,58 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,068979 -1,53 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,029252 -1,47 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,866574 -1,38 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,989651 -1,38 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,978286 -1,35 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,065435 -1,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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