Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549125
|-0,08
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,820794
|-0,05
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227982
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,945368
|-0,97
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|97,226834
|-0,58
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|72,019119
|-0,54
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,420828
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,869257
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,039082
|-0,86
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,136946
|-0,61
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,023233
|-0,39
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,126965
|-0,33
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,552209
|-0,24
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi