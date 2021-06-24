En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,74 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,70 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,058381
|-1,74
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072280
|-1,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,102627
|-1,51
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,023209
|-1,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|171,735436
|-1,18
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,704656
|-1,16
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,374008
|-1,15
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,070311
|-1,15
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,910899
|-1,14
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095795
|-1,13
Kaynak: AA
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