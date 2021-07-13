Son dakika haberi: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,14 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,81 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,74 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,849400
|-3,14
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,128548
|-2,81
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|14,655165
|-2,74
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,937707
|-2,68
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|14,388096
|-2,65
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,986177
|-2,23
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|0,909468
|-2,16
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|17,412597
|-2,16
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,649772
|-2,07
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,949045
|-1,95
Kaynak: AA
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